Намагався доплисти до Румунії. На Закарпатті потонув порушник кордону

Прикордонники знайшли тіло жителя Буковини який намагався незаконно перетнути кордон через річку Тиса до Румунії. Разом з ним знайшли загорнуті у поліетилен закордонний паспорт і посвідчення водія.

Про це повідомляє РБК- Україна , посилаючись на Держприкордонслужбу .

За даними прикордонників, під час спроби нелегально перетнути кордон в Румунію втопився 23-річний чоловік з Буковини.

"Перевіряючи надану румунськими колегами інформацію щодо ймовірної загибелі уночі людини в річці, близько 7.30 прикордонний наряд від відділу "Солотвино" побачив посередині річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води", - йдеться у повідомленні Західного регіональне управління ДПСУ.

Як зазначається, чоловік став вже 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України.