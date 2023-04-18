UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не порушимо власних законів. Президент Швейцарії про реекспорт зброї в Україну

Фото: стяг Швейцарії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна не буде порушувати власні закони задля реекспорту швейцарської зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, у Швейцарії наразі не обговорюють питання щодо постачання зброї в Україну. Через те, що у законодавстві країни чітко вказано, що країна є нейтральною з 1815 року. При цьому правова база гарантує, що Швейцарія не надсилає зброю прямо чи опосередковано державам, що воюють.

Зауважимо, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швейцарія зіткнулася зі зростаючим тиском з боку своїх європейських сусідів щодо дозволу на реекспорт зброї.

Нагадаємо, країни G7 занепокоєні можливістю ухилення Росії від санкцій через "лазівки" у Швейцарії.

До того ж, у Швейцарії виявили 126 випадків порушень санкцій проти РФ, однак державний секретаріат з економічних питань виписав лише два штрафи.

РБК-Україна також повідомляло, що Швейцарія збирається виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвейцаріяВійна Росії проти України