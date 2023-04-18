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Не нарушим собственных законов. Президент Швейцарии о реэкспорте оружия в Украину

Фото: флаг Швейцарии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что его страна не будет нарушать свои законы для реэкспорта швейцарского оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, в Швейцарии пока не обсуждают вопрос по поставкам оружия в Украину. Поскольку в законодательстве страны четко указано, что страна является нейтральной с 1815 года. При этом правовая база гарантирует, что Швейцария не направляет оружие прямо или косвенно воюющим государствам.

Заметим, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария столкнулась с растущим давлением со стороны своих европейских соседей по поводу разрешения на реэкспорт оружия.

Напомним, страныG7 обеспокоены возможностью уклонения России от санкций из-за "лазейки" в Швейцарии .

К тому же, в Швейцарии выявили 126 случаев нарушений санкций против РФ , однако государственный секретариат по экономическим вопросам выписал всего два штрафа.

РБК-Украина также сообщало, что Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов к 2028 году.

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