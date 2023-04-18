Не порушимо власних законів. Президент Швейцарії про реекспорт зброї в Україну
Президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна не буде порушувати власні закони задля реекспорту швейцарської зброї в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, у Швейцарії наразі не обговорюють питання щодо постачання зброї в Україну. Через те, що у законодавстві країни чітко вказано, що країна є нейтральною з 1815 року. При цьому правова база гарантує, що Швейцарія не надсилає зброю прямо чи опосередковано державам, що воюють.
Зауважимо, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швейцарія зіткнулася зі зростаючим тиском з боку своїх європейських сусідів щодо дозволу на реекспорт зброї.
Нагадаємо, країни G7 занепокоєні можливістю ухилення Росії від санкцій через "лазівки" у Швейцарії.
До того ж, у Швейцарії виявили 126 випадків порушень санкцій проти РФ, однак державний секретаріат з економічних питань виписав лише два штрафи.
РБК-Україна також повідомляло, що Швейцарія збирається виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.
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