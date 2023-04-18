Не порушимо власних законів. Президент Швейцарії про реекспорт зброї в Україну

Президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна не буде порушувати власні закони задля реекспорту швейцарської зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, у Швейцарії наразі не обговорюють питання щодо постачання зброї в Україну. Через те, що у законодавстві країни чітко вказано, що країна є нейтральною з 1815 року. При цьому правова база гарантує, що Швейцарія не надсилає зброю прямо чи опосередковано державам, що воюють.

Зауважимо, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швейцарія зіткнулася зі зростаючим тиском з боку своїх європейських сусідів щодо дозволу на реекспорт зброї.