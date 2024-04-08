Порушення мобілізації та військового обліку: комітет Ради визначився з розмірами штрафів

Комітет рекомендував викласти деякі норми законопроекту №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію у такому вигляді:

За порушення правил військового обліку у мирний час штраф 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо ж це діяння скоєно повторно або в особливий період (тобто під час дії воєнного стану) - від 1 000 - 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 17 000-25 500 тисяч гривень .

. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачений у мирний час штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та 17 000 - 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штраф становитиме 17 000 - 25 500 гривень для звичайних громадян, та для посадових осіб юридичних осіб - 34 000 - 59 500 гривень.

Також комітет рекомендував не вносити зміни цим законопроектом у Кримінальний кодекс України, залишивши норми в чинній редакції.

Комітет рекомендував парламенту ухвалити цей законопроект за основу і в цілому.

Як зазначив Іонушас, чи погодяться депутати у залі Верховної ради прийняти законопроект одразу в цілому стане відомо пізніше.