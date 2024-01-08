Поруч з Україною. ЗМІ розповіли деталі про військове містечко, яке будує Білорусь

На території Гомельського району (Білорусь) триває активне будівництво майбутнього військового містечка. Це відбувається за 40 кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську службу Радіо "Свобода".
Видання зазначає, що точне місце будівництва офіційно не розголошується. Однак джерела зафіксували будівництво на території колишнього піонерського табору "Чайка" в Гомельському районі.
"Це приблизно посередині між Гомелем і Річицею, звідси веде асфальтована дорога до кордону з Україною. До прикордонного переходу в Новій Гуті близько 40 кілометрів", - йдеться в матеріалі.
Зараз на місці колишнього табору стоїть будівельна техніка, робітники прокладають комунікації. Також до об'єкта трасою тягнуть гнучку трубу.
Журналісти отримали фотографію паспорта об'єкта, який розміщений на будівництві. Замовником є Управління капітального будівництва Збройних сил Республіки Білорусь. Терміни будівництва першої черги містечка: жовтень 2023 - березень 2024.
Видання пише, що військове містечко можуть побудувати не тільки на території колишнього табору "Чайка", а й на території занедбаних сусідніх таборів - "Галактика", "Лісова поляна", "Ливарник".
Фото: Будівництво військового містечка (svaboda.org)
"Активності там поки що немає, але "чужих" уже вигнали. Наприклад, із піонерського табору "Галактика" вигнали любителів страйкболу, які там займалися", - стверджує співрозмовник "Свободи".
Зараз поблизу нового об'єкта працює 1393 артилерійська база військової частини №52208.
Колишній білоруський офіцер, який зараз воює в полку Калиновського, у коментарі "Свободі" сказав, що нове військове місто могло стати передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі.
За його словами, росіяни можуть зважати на свої минулі помилки, якщо запланують новий наступ на Чернігів з боку РФ.
"Їм знадобиться така сама база на території Гомельської області для ротації, постачання тощо", - сказав військовий.
Він вважає, що росіяни можуть спробувати захопити Чернігів, щоб мати подальший майданчик для наступу на Київ.
Раніше білоруські ЗМІ заявили, що за кошти державної інвестпрограми на 2023-2027 роки в Гомельській області біля кордону з Україною планують побудувати новий військовий табір і полігон.
Проєкт планують завершити до 2027 року. Це пов'язували із заявами білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який оголосив про створення у Збройних силах "Південного оперативного командування". Там також можуть у майбутньому дислокуватися Сили спеціальних операцій.
У грудні "Беларускі Гаюн" також повідомляла, що в Гомельському районі розпочалося будівництво військового містечка.
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