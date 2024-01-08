Поруч з Україною. ЗМІ розповіли деталі про військове містечко, яке будує Білорусь

Де відбувається будівництво

Видання зазначає, що точне місце будівництва офіційно не розголошується. Однак джерела зафіксували будівництво на території колишнього піонерського табору "Чайка" в Гомельському районі.

"Це приблизно посередині між Гомелем і Річицею, звідси веде асфальтована дорога до кордону з Україною. До прикордонного переходу в Новій Гуті близько 40 кілометрів", - йдеться в матеріалі.

Зараз на місці колишнього табору стоїть будівельна техніка, робітники прокладають комунікації. Також до об'єкта трасою тягнуть гнучку трубу.

Хто став замовником

Журналісти отримали фотографію паспорта об'єкта, який розміщений на будівництві. Замовником є Управління капітального будівництва Збройних сил Республіки Білорусь. Терміни будівництва першої черги містечка: жовтень 2023 - березень 2024.

Видання пише, що військове містечко можуть побудувати не тільки на території колишнього табору "Чайка", а й на території занедбаних сусідніх таборів - "Галактика", "Лісова поляна", "Ливарник".

Фото: Будівництво військового містечка (svaboda.org)

"Активності там поки що немає, але "чужих" уже вигнали. Наприклад, із піонерського табору "Галактика" вигнали любителів страйкболу, які там займалися", - стверджує співрозмовник "Свободи".

Зараз поблизу нового об'єкта працює 1393 артилерійська база військової частини №52208.

Для чого може знадобитися військове містечко

Колишній білоруський офіцер, який зараз воює в полку Калиновського, у коментарі "Свободі" сказав, що нове військове місто могло стати передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі.

За його словами, росіяни можуть зважати на свої минулі помилки, якщо запланують новий наступ на Чернігів з боку РФ.

"Їм знадобиться така сама база на території Гомельської області для ротації, постачання тощо", - сказав військовий.

Він вважає, що росіяни можуть спробувати захопити Чернігів, щоб мати подальший майданчик для наступу на Київ.

Що цьому передувало

Раніше білоруські ЗМІ заявили, що за кошти державної інвестпрограми на 2023-2027 роки в Гомельській області біля кордону з Україною планують побудувати новий військовий табір і полігон.

Проєкт планують завершити до 2027 року. Це пов'язували із заявами білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який оголосив про створення у Збройних силах "Південного оперативного командування". Там також можуть у майбутньому дислокуватися Сили спеціальних операцій.

У грудні "Беларускі Гаюн" також повідомляла, що в Гомельському районі розпочалося будівництво військового містечка.