Рядом с Украиной. СМИ рассказали детали о военном городке, который строит Беларусь

На территории Гомельского района (Беларусь) продолжается активное строительство будущего военного городка. Это происходит в 40 километрах от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую службу Радио "Свобода".
Издание отмечает, что точное место строительства официально не разглашается. Однако источники зафиксировали строительство на территории бывшего пионерского лагеря "Чайка" в Гомельском районе.
"Это примерно посередине между Гомелем и Речицей, отсюда ведет асфальтированная дорога к границе с Украиной. До пограничного перехода в Новой Гуте около 40 километров", - говорится в материале.
Сейчас на месте бывшего лагеря стоит строительная техника, рабочие прокладывают коммуникации. Также к объекту по трассе тянут гибкую трубу.
Журналисты получили фотографию паспорта объекта, который размещен на стройке. Заказчиком является Управление капитального строительства Вооруженных сил Республики Беларусь. Сроки строительства первой очереди городка: октябрь 2023 - март 2024.
Издание пишет, что военный городок могут построить не только на территории бывшего лагеря "Чайка", но и на территории заброшенных соседних лагерей - "Галактика", "Лесная поляна", "Литейщик".
Фото: Строительство военного городка (svaboda.org)
"Активности там пока нет, но "чужих" уже выгнали. Например, из пионерского лагеря "Галактика" выгнали любителей страйкбола, которые там занимались", - утверждает собеседник "Свободы".
Сейчас вблизи нового объекта работает 1393 артиллерийская база воинской части №52208.
Бывший белорусский офицер, который сейчас воюет в полку Калиновского, в комментарии "Свободе" сказал, что новый военный город мог стать передовой базой на случай возможного нападения на Украину с севера.
По его словам, россияне могут учитывать свои прошлые ошибки, если запланируют новое наступление на Чернигов со стороны РФ.
"Им понадобится такая же база на территории Гомельской области для ротации, снабжения и т.д.", - сказал военный.
Он считает, что россияне могут попытаться захватить Чернигов, чтобы иметь дальнейшую площадку для наступления на Киев.
Ранее белорусские СМИ заявили, что за средства государственной инвестпрограммы на 2023-2027 годы в Гомельской области возле границы с Украиной планируют построить новый военный лагерь и полигон.
Проект планируют завершить до 2027 года. Это связывали с заявлениями белорусского диктатора Александра Лукашенко, который объявил о создании в Вооруженных силах "Южного оперативного командования". Там также могут в будущем дислоцироваться Силы специальных операций.
В декабре "Беларускі Гаюн" также сообщала, что в Гомельском районе началось строительство военного городка.
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