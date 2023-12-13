За 50 км від України. В Білорусі почали будівництво військового містечка

В Гомельському районі Білорусі почали будівництво військового містечка. Попередньо воно буде розміщено на відстані близько 50 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

За даними моніторингової групи, з'явилися нові факти, що підтверджують підготовку до будівництва військового містечка в Гомельському районі для Південного оперативного командування.

За їх даними, військове містечко побудують на базі 5 занедбаних дитячих таборів ("Чайка", "Вогник", "Галактика", "Ливарник" і "Лісова галявина"), розташованих в урочищі біля села Нова Буда в Приборській сільраді Гомельського району.

Згідно з даними Google Maps, у районі колишнього дитячого табору "Галактика" розташований клуб активного відпочинку "Корсар".

У Гомелі дійсно є такий клуб, який пропонує послуги з гри в лазертаг, пейнтбол тощо. Проте 6 листопада в на Instagram-сторінці клубу з'явився пост, у якому йшлося про зміну ігрового майданчика.

Зазначалося, що відбулася остання гра на старому місці, а в клубу триває "повне перезавантаження" (імовірно, йдеться про пошук нового місця для проведення ігор).

Раніше моніторингова група також повідомляла, про тендер на вирубку дерев і чагарників, а також вивезення будівельних відходів з місця будівництва військового містечка.

Ситуація в Білорусі та на кордоні

Як зазначали ввечері 11 грудня у Генштабі ЗСУ, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Водночас нещодавно Білорусь вкотре продовжила спільні з РФ військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 18 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.