Де ховатися від "Шахедів" у місті: 2 найкращі місця, що врятують життя

В умовах постійних атак ворожих "Шахедів" питання безпечного укриття стає життєво важливим для кожного українця. Як ефективно захиститися від вибухової хвилі та уламків, коли лунає повітряна тривога? Не всі підвали однаково надійні, і знання про те, де ховатися в місті, може стати вирішальним.

РБК-Україна розповідає про 2 найкращі місця, які забезпечать максимальний захист від дронів у місті. Запам'ятайте цю інформацію, адже вона може бути критично важливою для вашої безпеки.

Спеціально облаштовані укриття (бомбосховища) та протирадіаційні укриття

Це найбезпечніші місця в місті під час атак. Вони спроєктовані та побудовані відповідно до нормативів цивільного захисту для захисту населення від різних видів зброї масового ураження, вибухів, уламків, а також радіаційного та хімічного забруднення. Такі укриття мають:

Міцні залізобетонні стіни та перекриття. Вони розраховані на витримування значних ударних навантажень і здатні захистити від прямого влучання або значних руйнувань поблизу.

Вони розраховані на витримування значних ударних навантажень і здатні захистити від прямого влучання або значних руйнувань поблизу. Два і більше виходів. Це критично важливо для забезпечення безпечної евакуації у разі блокування одного з виходів.

Це критично важливо для забезпечення безпечної евакуації у разі блокування одного з виходів. Системи життєзабезпечення. Наявність систем вентиляції, фільтрації повітря, запасів води, туалетів, місць для сидіння та ліжок дозволяє перебувати в них тривалий час.

Наявність систем вентиляції, фільтрації повітря, запасів води, туалетів, місць для сидіння та ліжок дозволяє перебувати в них тривалий час. Герметичні двері та люки. Вони забезпечують захист від шкідливих речовин та пилу.

Вони забезпечують захист від шкідливих речовин та пилу. Розташування під землею. Глибоке залягання забезпечує додатковий захист від вибухової хвилі.

Чому це найкраще під час атаки "Шахедів"

Їхня конструкція та оснащення спеціально розроблені для мінімізації ризиків від вибухів та руйнувань. Вони є найбільш надійними "острівцями безпеки".

Інформацію про місцезнаходження таких укриттів можна знайти на офіційних сайтах місцевих органів влади (наприклад, КМДА в Києві), у мобільних застосунках ("Дія", "Київ Цифровий" тощо), а також на спеціальних мапах, які публікують ДСНС та волонтерські організації.

Станції метрополітену глибокого залягання

У містах, де функціонує метрополітен, його станції, особливо ті, що розташовані на значній глибині, є одними з найефективніших місць для укриття.

Це пояснюється кількома факторами:

Глибина залягання. Значна товща ґрунту та міських споруд над станцією метро створює потужний захисний бар'єр проти вибухової хвилі та уламків. Дрони-камікадзе, як правило, не здатні пробивати такі перешкоди.

Значна товща ґрунту та міських споруд над станцією метро створює потужний захисний бар'єр проти вибухової хвилі та уламків. Дрони-камікадзе, як правило, не здатні пробивати такі перешкоди. Капітальна залізобетонна конструкція. Станції метро побудовані з масивних залізобетонних конструкцій, розрахованих на витримування величезних навантажень. Вони спроєктовані з урахуванням сейсмічної стійкості та здатності витримувати значні зовнішні впливи.

Станції метро побудовані з масивних залізобетонних конструкцій, розрахованих на витримування величезних навантажень. Вони спроєктовані з урахуванням сейсмічної стійкості та здатності витримувати значні зовнішні впливи. Системи вентиляції та інфраструктура. Метрополітен має власні системи вентиляції, освітлення, а в багатьох випадках - доступ до туалетів, що дозволяє перебувати там відносно комфортно протягом дії повітряної тривоги.

Метрополітен має власні системи вентиляції, освітлення, а в багатьох випадках - доступ до туалетів, що дозволяє перебувати там відносно комфортно протягом дії повітряної тривоги. Легкість доступу. Станції метро є широко розгалуженою мережею, що робить їх відносно доступними для значної кількості містян.

Зазначимо, що у метро діють чіткі правила перебування під час тривоги. Слідкуйте за оголошеннями адміністрації станції та вказівками працівників.

Чому це найкраще під час атаки "Шахедів"

Завдяки глибокому розташуванню та міцним інженерним конструкціям, станції метро забезпечують високий рівень захисту від ударних хвиль та вторинних уражень. Історії з міст, де метрополітен використовувався як укриття під час війни (наприклад, у Лондоні під час Другої світової війни або в Києві та Харкові з 2022 року), підтверджують їхню ефективність.

Надійним укриттям під час атаки шахедів може стати станція метро (фото: Getty Images)

Де ще можна ховатися від "Шахедів"

Окрім бомбосховищ та станцій метро, які є найбезпечнішими, існують інші місця в місті, де можна шукати укриття від "Шахедів".

Важливо розуміти, що їхній рівень захисту може бути нижчим, але вони все одно надають кращий захист, ніж перебування на відкритому повітрі.

Підземні паркінги та підвали житлових будинків (з міцними перекриттями)

Це найпоширеніші доступні укриття для більшості містян. Багато житлових будинків, особливо сучасні, мають підземні паркінги, а старі будинки - підвали.

Вони зазвичай розташовані близько до житла, що дозволяє швидко дістатися укриття після оголошення тривоги. Наявність кількох шарів землі та бетонних плит над головою значно зменшує ризик ураження уламками та вибуховою хвилею порівняно з перебуванням на вулиці або на верхніх поверхах будівель.

Однак не всі підвали є однаково безпечними; важливо, щоб перекриття були капітальними (залізобетонними). Також важливо переконатися, що підвал не є захаращеним, має принаймні два виходи та не затоплюється.

Підземні паркінги зазвичай більш надійні, оскільки розраховані на значні навантаження, але їхні виїзди/в'їзди можуть бути вразливими.

Внутрішні приміщення без вікон на нижніх поверхах міцних будівель

Якщо немає можливості дістатися підземного укриття, слід обирати найбезпечніше місце всередині будівлі, де ви перебуваєте.

Ідея полягає в тому, щоб створити "дві стіни" між вами та зовнішньою небезпекою. Це може бути коридор, ванна кімната (за відсутності газового обладнання), тамбур або інше приміщення без вікон, що розташоване всередині будівлі, якомога далі від зовнішніх стін.

Цей метод забезпечує захист від уламків скла, зовнішніх уламків від вибуху поблизу та частково від ударної хвилі. Внутрішні стіни, особливо несучі, можуть надати додатковий захист.

Однак такі "укриття" не захистять від прямого влучання у будівлю або значних руйнувань. Мета - уникнути ураження вторинними уламками.

Слід уникати приміщень з великими вікнами, дзеркалами, люстрами та іншими об'єктами, які можуть розлетітися на уламки. Якщо є вікна, їх бажано заклеїти скотчем хрест-навхрест, щоб зменшити розліт уламків скла.

Що варто врахувати, обираючи укриття?

Швидкість доступу

Найкраще укриття - те, до якого ви можете дістатися максимально швидко після оголошення тривоги. Заздалегідь визначте найближчі варіанти до вашого будинку чи роботи.

Відстань від потенційних цілей

Уникайте перебування поруч із військовими об'єктами, стратегічною інфраструктурою, великими скупченнями техніки, заводами чи складами, які можуть бути цілями для ворожих атак.

Наявність двох виходів

Це критично важливо. Один вихід може бути заблокований уламками.

Міцність перекриттів

Шукайте укриття з міцними, бажано залізобетонними, перекриттями, які здатні витримати ударну хвилю та обвали.

У будь-якому випадку, головне правило залишається незмінним: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та негайно прямуйте до найближчого безпечного місця. Ваше життя та безпека - у ваших руках.