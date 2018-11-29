В порты Бердянска и Мариуполя корабли не могут добраться уже 6 дней

Иллюстративное фото (twitter.com/KerchFM)

Россия не пропускает корабли по Керченскому проливу

К украинским портам в Бердянске и Мариуполе уже шестые сутки не могут добраться несколько кораблей из-за блокирование Азовского моря Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента France 24 Гулливера Крэга.

В порту Бердянск корреспонденту подтвердили, что корабли не могут причалить уже шесть дней.

"Россия не пропускает их по Кереченскому проливу. Четыре судна ждут на проход в Бердянск и 14 судов - на проход к Мариуполю", - написал он.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что украинские порты, которые имеют выход к Азовскому морю, остаются заблокированными. В частности, вечером 28 ноября в ожидании на вход в Азовское море находилось 18 судов - 4 направляются к порту Бердянск и 14 к порту Мариуполь.

Также вечером на выход из Азовского к Черному морю из порта Бердянска не могли выйти 3 судна, из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов остаются у причалов в портах. Всего заблокировано 35 суднен.