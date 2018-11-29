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До портів Бердянська та Маріуполя кораблі не можуть дістатися вже 6 днів

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 14:20
До портів Бердянська та Маріуполя кораблі не можуть дістатися вже 6 днів
Ілюстративне фото (twitter.com/KerchFM)

Росія не пропускає кораблі через Керченську протоку

До українського порту в Бердянську та Маріуполі уже шосту добу не можуть дістатися кілька кораблів через блокування Азовського моря Росією. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter кореспондента France 24 Гулівера Крега.

У порту Бердянськ кореспонденту підтвердили, що кораблі не можуть причалити вже шість днів.

"Росія не пропускає їх через Кереченську протоку. Чотири судна чекають на прохід до Бердянська і 14 суден - на прохід до Маріуполя", - написав він.

До портів Бердянська та Маріуполя кораблі не можуть дістатися вже 6 днів

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначав, що українські порти, які мають вихід до Азовського моря,  залишаються заблокованими. Зокрема,  ввечері 28 листопада в очікуванні на вхід в Азовське море перебувало 18 суден - 4 прямують до порту Бердянськ та 14  до порту Маріуполь.

Також увечері на вихід з Азовського до Чорного моря з порту Бердянська не могли вийти 3 судна, з порту Маріуполя - 6. Ще 8 суден стоять біля причалів в портах. Загалом заблоковано 35 суднен.

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