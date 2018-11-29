Опубліковано список суден та їх власників, які блокували Керченську протоку

Фото: танкер NEYMA (marinetraffic.com)

Один із буксирів, що блокував протоку, належить депутату Керченської міської ради, яка підпорядковується окупаційній владі

Стало відомо, які судна брали участь у перекритті Керченської протоки для блокування проходження кораблів Віськово-морських сил України. Відомі також власники суден-блокувальників, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Український мілітарний портал".

Танкер NEYMA

Фото: танкер NEYMA (marinetraffic.com)

Саме цей танкер, як повідомляла Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ), сів на мілину у Керченській протоці, через що українські кораблі не могли дістатися порту Бердянська. Але згодом було зафіксовано, що танкер пропустив для проходу три російські кораблі. Зрозумівши, що Росія навмисне блокує український флот, ВМС прйняли рішення про повернення кораблів до пункту базування в Одесі.

Власником танкера NEYMA (IMO: 8895528) є ТОВ "Метида", яке зараз знаходиться на стадії ліквідації. На цьому судні вже декілька років вимкнена система AIS (система міжнародної ідентифікації суден). Танкер став на ремонт у Керченському судноремонтному заводі, що з грудня 2013-го року перебуває у власності компанії "Ювас-Транс", яка належить Народицькому Ярославу Анатолійовичу. Він здійснював пособництво окупаційній владі Криму в організації незаконного судноплавства в закритому Україною порту Керч.

Буксир "Быстрый"

Фото: буксир "Быстрый" (fleetphoto.ru)

Буксир "Быстрый" (IMO 8858635), побудований Гороховецьким суднобудівним заводом у 1992 році за проектом 04983, тип Антон Мазин, шифр "Зюйд". Власник - ТОВ "Морские Инженерные Сооружения", зареєстроване у місті Новоросійськ за адресою вулиця Свободи, 1.

Буксир "Гандвик"

Фото: буксир "Гандвик" (fleetphoto.ru)

Буксир "Гандвик" (IMO: 8881618) такого ж проекту та типу, як і "Быстрый". Побудований у 1994 році на Гороховецькому суднобудівному заводі

Він знаходиться у власності вже названої компанії "Ювас-Транс". Ця компанія спочатку була створена в Україні, але в листопаді 2014-го року перереєстрована в Російській Федерації. Зареєстрована за адресою м. Керч, вулиця Кірова, 22, офіс 1. Директор компанії - Теплухін Роман Юрійович. Він також займає посаду в окупаційній адміністрації як "депутат Керченської міської ради"

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків в Керченській протоці. Додамо, протягом 27-28 листопада "суд" у Криму арештував усіх 24 затриманих військових моряків України. Вони заарештовані до 25 січня 2019 року.