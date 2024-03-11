У Португалії на виборах перемагають консерватори, але в парламенті домінуватимуть "праві"

Лідер консерваторів Луїс Монтенегро вже оголосив про перемогу альянсу, проте тепер залишається незрозумілим, чи зможе він керувати без підтримки ультраправої політичної сили Chega, з якою він знову відмовився вести переговори.

Лідер Chega Андре Вентура сказав журналістам, що голосування в неділю "чітко показало, що португальці хочуть створити уряд AD з Chega". Раніше він заявив, що Монтенегро нестиме відповідальність за будь-яку політичну нестабільність, якщо він продовжить відмовлятися від переговорів.

Парламентське представництво Chega зросло більш ніж у чотири рази до принаймні 48 законодавців у 230-місному законодавчому органі, що дало об’єднаним "правим" більшість.

"Демократичний альянс" отримав загалом щонайменше 77 місць у 230-місцевому парламенті, випередивши PS із 74 місцями. Вкрай права партія Chega отримала третій результат з 46 місцями. Після остаточного підрахунку чотири місця мають ще бути розподілені, проте, вочевидь, "праві" явно домінуватимуть у новому законодавчому органі.

Раніше головний суперник Монтенегро Педро Нуну Сантуш визнав поразку після того, як його ліва Соціалістична партія (PS), яка перебуває при владі з 2015 року, посіла друге місце з незначним відривом. Він виключив підтримку платформи AD, яка передбачає загальне зниження податків.

"AD виграла вибори", - сказав Монтенегро своїм прихильникам рано вранці в понеділок, додавши, що для партій у новому парламенті вкрай важливо діяти відповідально та "виконувати бажання португальського народу".

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза все ще має офіційно запросити лідера AD сформувати уряд.

Позачергові вибори в Португалії

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза вирішив розпустити парламент та призначити дострокові вибори у 2024 році на 10 березня. Рішення пов'язане із відставкою прем'єр-міністра Антоніу Кошти.

Перед тим португальський прем'єр подав у відставку у зв'язку з розслідуванням можливих зловживань, активної та пасивної корупції та впливом у бізнесі з виробництва літію та водню.