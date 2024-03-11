В Португалии на выборах побеждают консерваторы, но в парламенте будут доминировать "правые"

Лидер консерваторов Луис Монтенегро уже объявил о победе альянса, однако теперь остается непонятным, сможет ли он управлять без поддержки ультраправой политической силы Chega, с которой он снова отказался вести переговоры.

Лидер Chega Андре Вентура сказал журналистам, что голосование в воскресенье "четко показало, что португальцы хотят создать правительство AD из Chega". Ранее он заявил, что Монтенегро будет нести ответственность за всякую политическую нестабильность, если он продолжит отказываться от переговоров.

Парламентское представительство Chega выросло более чем в четыре раза до 48 законодателей в 230-местном законодательном органе, что дало объединенным "правым" большинство.

"Демократический альянс" получил не менее 77 мест в 230-местном парламенте, опередив PS с 74 местами. Крайне правая партия Chega заняла третий результат с 46 местами. После окончательного подсчета четыре места еще должны быть распределены, однако, очевидно, "правые" будут явно доминировать в новом законодательном органе.

Ранее главный соперник Монтенегро Педро Нуну Сантуш признал поражение после того, как его левая Социалистическая партия (PS), находящаяся у власти с 2015 года, заняла второе место с незначительным отрывом. Он исключил поддержку платформы AD, предусматривающей всеобщее понижение налогов.

"AD выиграла выборы", - сказал Монтенегро своим сторонникам ранним утром в понедельник, добавив, что для партий в новом парламенте крайне важно действовать ответственно и "исполнять желания португальского народа".

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза все еще должен официально пригласить лидера AD сформировать правительство.

Внеочередные выборы в Португалии

Напомним, что в ноябре прошлого года президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза решил распустить парламент и назначить досрочные выборы в 2024 году на 10 марта. Решение связано с отставкой премьер-министра Антониу Кошта.

Прежде португальский премьер подал в отставку, в связи с расследованием возможных злоупотреблений, активной и пассивной коррупции и влиянием в бизнесе по производству лития и водорода.