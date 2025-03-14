У Португалії передумали міняти свої винищувачі F-16 на новіші F-35 через Трампа, - ЗМІ

Міністр оборони Португалії Нуну Мело, який незабаром залишить свою посаду, розповів про відмову від планів придбання американських винищувачів F-35 для заміни F-16, що входять до військового флоту країни. Таке рішення він пояснив політикою президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та Público .

Як звертають увагу західні ЗМІ, випадок став одним із перших прикладів "знищення президентом США потенційно прибуткової угоди з продажу зброї".

У розмові з представниками португальської преси у Мело запитали, чи виконуватиме уряд рекомендацію Військово-повітряних сил країни щодо придбання винищувачів Lockheed Martin F-35.

"Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище в нашому виборі. Нещодавня позиція Сполучених Штатів у контексті НАТО... повинна змусити нас подумати про найкращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги", - відповів на це глава Міноборони, який залишає посаду.

За словами глави оборонного відомства Португалії Мело, "світ змінився... і цей наш союзник... може накласти обмеження на використання, технічне обслуговування, компоненти та все, що має відношення до того, щоб літаки були в робочому стані та використовувалися в усіх типах сценаріїв".

Видання Politico пише, що у зв'язку з "драматичною перебудовою", яка відбувається під керівництвом Трампа, який 13 березня "знову заявив, що анексує Гренландію та погрожував Канаді - є побоювання, що уряд США може вирішити заблокувати доступ до оновлень програмного забезпечення та запасних частин, необхідних для повної готовності F-35".

Також Мело додав, що є декілька варіантів, які "необхідно розглянути, особливо в контексті європейського виробництва".

Раніше цього тижня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди не скасовуватимуть контракт на поставку літаків. Однак офіційний Лісабон поки не підписав угоду щодо військової авіації.