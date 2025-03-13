У Португалії президент розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза у зверненні 13 березня оголосив про розпуск парламенту. Він заявив про недовіру уряду Луїшу Монтенегру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTP.

За його словами, після розпуску парламенту дострокові вибори призначені на 18 травня - "дату, якій віддають перевагу більшість партій".

Як пише видання, рішення президента Португалії відбулось після засідання Державної ради - консультативного органу, участь якого, згідно з конституцією, є обовʼязковою для рішень такого роду.

Правоцентристський уряд Португалії на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру офіційно відправили у відставку після скандалу, пов'язаного з конфліктом інтересів. Як повідомляють ЗМІ, 142 опозиційні депутати підтримали це рішення, тоді як 88 проголосували проти.

Причиною політичної кризи стали контракти консалтингової фірми, що належить родині прем'єра, із приватними компаніями, що викликало звинувачення у конфлікті інтересів. Монтенегру відкинув ці закиди і під час слухань у парламенті наголосив, що будь-які підозри щодо нього є лише "інсинуаціями".

Позачергові вибори в Португалії

Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза вирішив розпустити парламент та призначити дострокові вибори у 2024 році на 10 березня. Рішення було пов'язане із відставкою прем'єр-міністра Антоніу Кошти.

Перед тим португальський прем'єр подав у відставку у зв'язку з розслідуванням можливих зловживань, активної та пасивної корупції та впливом у бізнесі з виробництва літію та водню.