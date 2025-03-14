В Португалии передумали менять истребители F-16 на более новые F-35 из-за Трампа, - СМИ

Министр обороны Португалии Нуну Мело, который вскоре покинет свой пост, рассказал об отказе от планов покупки американских истребителей F-35 для замены F-16, входящих в военный флот страны. Такое решение он объяснил политикой президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и Público .

Как обращают внимание западные СМИ, случай стал одним из первых примеров "уничтожения президентом США потенциально прибыльной сделки по продаже оружия".

В разговоре с представителями португальской прессы у Мело спросили, будет ли правительство выполнять рекомендацию Военно-воздушных сил страны по приобретению истребителей Lockheed Martin F-35.

"Мы не можем игнорировать геополитическую среду в нашем выборе. Недавняя позиция Соединенных Штатов в контексте НАТО... должна заставить нас подумать о лучших вариантах, потому что предсказуемость наших союзников является большим преимуществом, которое следует принимать во внимание", - ответил на это глава Минобороны, который покидает пост.

По словам главы оборонного ведомства Португалии Мело, "мир изменился... и этот наш союзник... может наложить ограничения на использование, техническое обслуживание, компоненты и все, что имеет отношение к тому, чтобы самолеты были в рабочем состоянии и использовались во всех типах сценариев".

Издание Politico пишет, что в связи с "драматической перестройкой", которая происходит под руководством Трампа, который 13 марта "снова заявил, что аннексирует Гренландию и угрожал Канаде - есть опасения, что правительство США может решить заблокировать доступ к обновлениям программного обеспечения и запасных частей, необходимых для полной готовности F-35".

Также Мело добавил, что есть несколько вариантов, которые "необходимо рассмотреть, особенно в контексте европейского производства".

Ранее на этой неделе министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Нидерланды не будут отменять контракт на поставку самолетов. Однако официальный Лиссабон пока не подписал соглашение по военной авиации.