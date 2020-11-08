Португалия вводит комендантский час из-за COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

С понедельника, 9 ноября, в Португалии вводят локальный ночной комендантский час. Такие меры вводятся с целью сдержать распространение коронавируса, поскольку количество случаев достигла рекордного уровня.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антонио Коста, передает издание Publico.

Так, ночной комендантский час будет действовать с 23:00 до 5:00. Он будет действовать в 121 из 308 муниципалитетов страны, включая Лиссабон и Порту.

Премьер-министр отметил, что жители 121 муниципалитета, где проживает около 70% населения Португалии, не смогут покинуть свои дома с 13:00 и до 5:00 в следующие выходные - как в субботу, так и в воскресенье.

Он заверил, что рестораны продолжат свою работу на вынос, однако некоторые торговые точки будут закрыты в это время.

Отмечается, что в субботу, 7 ноября, уровень заболеваемости достиг 6640 случаев, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Напомним, в части регионов Португалии жителям предлагают оставаться дома и по возможности работать удаленно. Кроме того, магазины и рестораны там будут закрываться до 22:00.

Кроме того, ранее правительство Португалии запретило поездки гражданам по стране.