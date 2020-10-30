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В Португалии запретили поездки по стране

Лиссабон, Пятница 30 октября 2020 22:02
В Португалии запретили поездки по стране
Фото: мужчина за рулем (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Португалии запретило поездки жителям по стране. Запрет будет действовать в течение пяти дней.

Об этом сообщает Reuters.

"Контрольно-пропускные пункты установлены по всей территории Португалии, чтобы остановить несанкционированные поездки в течение пятидневной запрета на передвижение", - говорится в сообщении.

Запрет на поездки вступает в силу в пятницу, 30 октября, с целью сдержать распространение коронавируса, поскольку количество новых случаев заболевания в стране достигла рекордного уровня.

Перемещение между более 300 муниципалитетами Португалии было запрещено, чтобы снизить риск передачи коронавируса во время национального праздника Всех Святых, но есть исключения, в частности для тех, кто едет на работу.

Отметим, в Португалии зарегистрировано сравнительно небольшое количество подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии - 137 272 и 2468 смертей, но 30 октября число новых случаев достигло 4656, что является самым высоким ежедневным показателем.

Напомним, ранее в Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации. Он действовал до полуночи 30 октября.

Кроме того, в мае министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что страна готова принимать туристов.

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