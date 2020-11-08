Португалія вводить комендантську годину з-за COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

З понеділка, 9 листопада, в Португалії вводять локальний нічний комендантську годину. Такі заходи вводяться з метою стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість випадків досягла рекордного рівня.

Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста, передає видання Publico.

Так, нічний комендантська година діятиме з 23:00 до 5:00. Він буде діяти в 121 з 308 муніципалітетів країни, включаючи Лісабона і Порту.

Прем'єр-міністр зазначив, що жителі 121 муніципалітету, де проживає близько 70% населення Португалії, не зможуть залишити свої будинки з 13:00 до 5:00 в наступні вихідні - в суботу так і в неділю.

Він запевнив, що ресторани продовжать свою роботу на винос, однак деякі торгові точки будуть закриті в цей час.

Зазначається, що в суботу, 7 листопада, рівень захворюваності досяг 6640 випадків, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Нагадаємо, в частині регіонів Португалії жителям пропонують залишатися вдома і по можливості працювати віддалено. Крім того, магазини та ресторани будуть закриватися до 22:00.

Крім того, раніше уряд Португалії заборонило поїздки громадян по країні.