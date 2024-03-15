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Португалія виділила 100 млн євро на чеську схему постачання боєприпасів Україні

Фото: Снаряди для України буде поставлено за чеською схемою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Португалія виділила 100 млн євро на ініціативу Чехії щодо постачання боєприпасів в Україну з країн, які не є членами Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У міністерстві оборони Португалії заявили, що ініціатива спрямована на швидку доставку якнайбільшої кількості боєприпасів різних калібрів, зокрема 155 міліметрів.

"Використання цих боєприпасів на полі бою досягло надзвичайно високого рівня, що робить для України життєво важливим і невідкладним отримання додаткових боєприпасів для відповіді на інтенсивні атаки Росії, що продовжуються і більш інтенсивні", - йдеться в заяві відомства,

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна закінчує боєприпаси у війні проти вторгнення Росії і що союзники не роблять достатньо, щоб допомогти Києву.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, в середині лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. До збору, ініційованого Чехією, приєднаються 18 країн.

При цьому, видання Bloomberg писало, що союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Боєприпаси, закуплені в країнах поза ЄС за ініціативи Чехії, можуть потрапити до України вже у червні.

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