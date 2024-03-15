RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Португалия выделила 100 млн евро на чешскую схему поставки боеприпасов Украине

Фото: Снаряды для Украины будут поставлены по чешской схеме (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Португалия выделила 100 млн евро на инициативу Чехии по поставке боеприпасов в Украину из стран, которые не является членами Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В министерстве обороны Португалии заявили, что инициатива направлена на быструю доставку как можно большего количества боеприпасов различных калибров, в частности 155 миллиметров.

"Использование этих боеприпасов на поле боя достигло чрезвычайно высокого уровня, что делает для Украины жизненно важным и неотложным получение дополнительных боеприпасов для ответа на продолжающиеся и более интенсивные атаки России",-  говорится в заявлении ведомства,

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины заканчиваются боеприпасы в войне против вторжения России и что союзники не делают достаточно, чтобы помочь Киеву.

Инициатива Чехии

Напомним, в середине февраля 2024 г. президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. К сбору, инициированному Чехией, присоединятся 18 стран.

При этом издания Bloomberg писало, что союзники Украины выделили почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

Боеприпасы, закупленные в странах вне ЕС по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПортугалияВойна в Украине