Португалия согласилась принять часть мигрантов с судна Aquarius

Власти Португалии готовы принять 30 из 244 мигрантов с судна Aquarius

Власти Португалии готовы принять 30 из 244 иностранцев, которые были спасены в последние недели в Средиземном море правозащитниками и находятся, в том числе, на борту судна Aquarius. Об этом сообщает Euronews.

Как сообщает издание, соответствующее заявление правительство республики распространило на фоне оживлённого обсуждения судьбы мигрантов.

Италия и Мальта вновь отказались принять Aquarius в своих портах, а Гибралтар заявил о намерении забрать свой флаг у судна, что в дальнейшем может осложнить работу правозащитников.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что выступает за создание европейских центров, которые обрабатывали бы ходатайства об убежище беженцев у них на родине.

Также Джузеппе Конте предложил направить 450 спасенных у итальянских берегов беженцев в другие страны ЕС.

Конте призвал к дальнейшим мерам по борьбе с нелегальной иммиграцией, в том числе по правилам общего доступа к частным лодкам, спасающим мигрантов, усилению Фронтекса и переговорам с Организацией Объединенных Наций о центрах просителей убежища за пределами Европы.