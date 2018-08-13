Италия в очередной раз отказала судну с мигрантами в доступе к портам

Судно зафрахтованное организациями SOS Méditerranée и "Врачи без границ"

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сегодня, 13 августа, пригрозил не пускать в порты страны судно Aquarius, на борту которого находится более 140 спасенных в море беженцев. Об этом передает DW.

Как сообщается, судно зафрахтованное организациями SOS Méditerranée и "Врачи без границ".

"Корабль может отправляться, куда ему угодно", - заявил Сальвини.

Он также призвал к борьбе с преступными группировками, организующими доставку мигрантов в Европу.

Отмечается, что Мальта также отказала судну в доступе к своим портам.

В свою очередь SOS Méditerranée призывает "европейские страны отыскать решение" в сложившейся ситуации.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что выступает за создание европейских центров, которые обрабатывали бы ходатайства об убежище беженцев у них на родине.

Также ранее Джузеппе Конте предложил направить 450 спасенных у итальянских берегов беженцев в другие страны ЕС.

Конте также призвал к дальнейшим мерам по борьбе с нелегальной иммиграцией, в том числе по правилам общего доступа к частным лодкам, спасающим мигрантов, усилению Фронтекса и переговорам с Организацией Объединенных Наций о центрах просителей убежища за пределами Европы.