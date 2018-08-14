Португалія погодилася прийняти частину мігрантів з судна Aquarius

Влада Португалії готова прийняти 30 з 244 мігрантів з судна Aquarius

Влада Португалії готова прийняти 30 з 244 іноземців, які були врятовані в останні тижні у Середземному морі правозахисниками і знаходяться, в тому числі, на борту судна Aquarius. Про це повідомляє Euronews.

Як повідомляє видання, відповідну заяву уряд республіки розповсюдив на тлі жвавого обговорення долі мігрантів.

Італія і Мальта знову відмовилися прийняти Aquarius у своїх портах, а Гібралтар заявив про намір забрати свій прапор у судна, що може в подальшому ускладнити роботу правозахисників.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляв, що виступає за створення європейських центрів, які обробляли б клопотання про притулок біженців у них на батьківщині.

Також Джузеппе Конте запропонував направити 450 врятованих у італійських берегів біженців в інші країни ЄС.

Конте закликав до подальших заходів по боротьбі з нелегальною імміграцією, в тому числі за правилами загального доступу до приватних човнів, що рятує мігрантів, посилення Фронтекса і переговорів з Організацією Об'єднаних Націй про центри потребуючим притулку за межами Європи.