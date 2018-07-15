Италия предложила распределить 450 беженцев по странам ЕС

Мигрантов подобрали возле итальянского острова Линоса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил направить 450 спасенных у итальянских берегов беженцев в другие страны ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Так, в своем письме к главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, председателю Европейского совета Дональду Туску и главам правительств других стран Евросоюза Конте настаивает на применении принципов, выработанных на саммите ЕС по беженцам, который состоялся в Брюсселе 28-29 июня.

Конте также призвал к дальнейшим мерам по борьбе с нелегальной иммиграцией, в том числе по правилам общего доступа к частным лодкам, спасающим мигрантов, усилению Фронтекса и переговорам с Организацией Объединенных Наций о центрах просителей убежища за пределами Европы.

Как сообщается, корабль пограничного агентства ЕС Frontex и корабль итальянской таможенной полиции подобрали мигрантов возле итальянского острова Линоса за 100 морских миль от Мальты, которая отказалась принимать их.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливия не будет создавать на своей территории центры для беженцев. Глава МИД Италии предложил создать лагеря для установления личности беженцев в Ливии, Мали, Нигере, Чаде и Судане.