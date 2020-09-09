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Португалия примет на лечение раненых на Донбассе военных

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны Португалии примет на лечение четырех украинских военнослужащих, которые получили ранения на Донбассе. Соответствующих договоренностей достигли сегодня в Лиссабоне.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который находится с рабочим визитом в Португалии.

Глава украинского ведомства выразил признательность португальской стороне.

"Я благодарен португальской стороне за этот жест истинной дружбы и заботу о наших защитниках", - отметил он.

Напомним, в августе в Украине утвердили стратегию реабилитации ветеранов войны.

Кроме того, в июне в Черногории открыли реабилитационный центр для пострадавших на Донбассе украинских военнослужащих.

Добавим, в прошлом году помощь с реабилитацией украинских военных пообещала Эстония.

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Новости Украины ПортугалияДонбассреабилитациявоенные