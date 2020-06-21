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В Черногории открыли реабилитационный центр для военных из Украины

Новости » Общество     21.06.2020 - 21:26
В Черногории открыли реабилитационный центр для военных из Украины
Фото: реабилитационный центр (facebook.com/Mykhailo Shmatov)

Реабилитационный центр заработал в Сутоморе

В Черногории вчера открыли украинский реабилитационный центр. На базе этого центра будут проходить реабилитацию украинские военнослужащие.

Об этом сообщил консул Украины в Черногории Михаил Шматов в Facebook.

По его словам, реабилитационный центр для украинских военнослужащих открыли в городе Сутоморе.

"Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой шаг за шагом, мы с помощью нашей диаспоры идем", - заявил консул.

Опубликовано Mykhailo Shmatov Воскресенье, 21 июня 2020 г.

Напомним, ранее Черногория позволила въезд украинским гражданами, но при одном условии.

Добавим, в прошлом году помощь с реабилитацией украинских военнослужащих пообещала Эстония.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Черногориявоенныереабилитация
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