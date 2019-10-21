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Эстония поможет с медицинской реабилитацией украинских военных

Новости » Политика    21.10.2019 - 18:37
Эстония поможет с медицинской реабилитацией украинских военных
Фото: Юри Луйк (flickr.com eu2017ee)

В Минобороны Эстонии подчеркнули важность поддержки Украины в усилении ее оборонных возможностей

Эстония поможет с медицинской реабилитацией украинских раненых военных. Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, 21 октября состоялась встреча главы Минобороны Андрея Загороднюка с эстонской делегацией во главе с Луйком.

"Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся верными в поддержке Украины, начиная с дипломатической и политической сфер, заканчивая поддержкой в ​​сфере обороны, ведь для нас важно усиление оборонительных возможностей вашего государства. Сотрудничество между Эстонией и Украиной будет продолжаться, а также продолжится сотрудничество через фонды НАТО", - сказал глава Минобороны Эстонии.

По его словам, у стран очень длинный список совместных проектов, начиная с сотрудничества между видами вооруженных сил и сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Луйк заверил, что Эстония будет продолжать оказывать помощь Украине в разных сферах.

"Мы будем помогать в вопросах медицинской реабилитации украинских раненых военных, делиться современным опытом в сфере кибербезопасности, проводить курсы по изучению английского языка для украинских военных для дальнейшего приобретения совместимости с государствами-членами НАТО", - сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

Напомним, Украина надеется на усиление сотрудничества с Эстонией в обороне.

Как писало РБК-Украина ранее, Загороднюк в ходе встречи с Луйком заявил, что в Минобороны сейчас идет процесс разработки новой концепции территориальной обороны.

Добавим также, в Минобороны Украины проводят проверки нецелевого использования средств в ведомстве.

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Новости Украины Эстониявоенныереабилитация
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