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Португалія прийме на лікування поранених на Донбасі військових

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських військовослужбовців, які отримали поранення на Донбасі. Відповідних домовленостей досягли сьогодні в Лісабоні.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з робочим візитом в Португалії.

Глава українського відомства висловив вдячність португальській стороні.

"Я вдячний португальській стороні за цей жест справжньої дружби та турботу про наших захисників", - зазначив він.

Нагадаємо, у серпні в Україні затвердили стратегію реабілітації ветеранів війни.

Крім того, у червні у Чорногорії відкрили реабілітаційний центр для постраждалих на Донбасі українських військовослужбовців.

Додамо, минулого року допомогу з реабілітацією українських військових пообіцяла Естонія.

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