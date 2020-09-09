Португалія прийме на лікування поранених на Донбасі військових

Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських військовослужбовців, які отримали поранення на Донбасі. Відповідних домовленостей досягли сьогодні в Лісабоні.
Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з робочим візитом в Португалії.
Глава українського відомства висловив вдячність португальській стороні.
"Я вдячний португальській стороні за цей жест справжньої дружби та турботу про наших захисників", - зазначив він.
Нагадаємо, у серпні в Україні затвердили стратегію реабілітації ветеранів війни.
Крім того, у червні у Чорногорії відкрили реабілітаційний центр для постраждалих на Донбасі українських військовослужбовців.
Додамо, минулого року допомогу з реабілітацією українських військових пообіцяла Естонія.