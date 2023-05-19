Португалія приєдналась до коаліції літаків, - глава МЗС

Кулеба висловив вдячність уряду Португалії за рішення приєднатися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу.

"Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба", - наголосив міністр.

Португальська сторона також підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Крім того, глави МЗС України та Португалії скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі. Дмитро Кулеба підкреслив важливість ухвалення лідерами Альянсу політичного рішення про визначення алгоритму вступу України в НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, за даними західних ЗМІ, американський президент Джо Байден під час саміту G7 заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують спільні зусилля союзників й партнерів щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

Прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте привітали рішення Байдена, та завірили, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку своїх міжнародних партнерів.

Ми також повідомляли, що нещодавно Сунак провів переговори із Рютте, під час яких вони домовилися працювати над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України.

Коаліція літаків

"Коаліція винищувачів", яку для постачання Україні сучасних бойових літаків створюють союзники - дуже великий крок, але поки що ця коаліція не отримала, власне, самої військової техніки.

Днями президент України Володимир Зеленський розповів, що окрім Британії та Нідерландів, Франція також підтримала коаліцію винищувачів для України.

Фото: винищувач F-16 (GettyImages)

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