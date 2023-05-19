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Португалия присоединилась к коалиции самолетов, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Португалия присоединилась к авиационной коалиции. Более того, она готова тренировать украинских пилотов и механиков.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министерства .

Кулеба поблагодарил правительство Португалии за решение присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах западного типа.

"Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы у Украины была возможность сбросить Россию с украинского неба", - подчеркнул министр.

Португальская сторона также подтвердила готовность в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Кроме того, главы МИД Украины и Португалии скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе. Дмитрий Кулеба подчеркнул важность принятия лидерами Альянса политического решения об определении алгоритма вступления Украины в НАТО.

Напомним, сегодня, 19 мая, по данным западных СМИ, американский президент Джо Байден в ходе саммита G7 заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают совместные усилия союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте приветствовали решение Байдена и заверили, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку своих международных партнеров.

Мы также сообщали, что недавно Сунак провел переговоры с Рютте, в ходе которых договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.

Коалиция самолетов

"Коалиция истребителей", которую для поставки Украине современных боевых самолетов создают союзники - очень большой шаг, но пока эта коалиция не получила собственно самой военной техники.

На днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, кроме Британии и Нидерландов, Франция также поддержала коалицию истребителей для Украины.

Фото: истребитель F-16 (GettyImages)

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