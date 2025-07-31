Португалія планує визнати Палестину вже у вересні: уряд починає консультації

Португалія зробила перший крок до можливого визнання Палестини. Уряд анонсував початок офіційних консультацій з керівництвом держави та парламентськими партіями, щоб визначитися з позицією напередодні вересневої Генасамблеї ООН.
Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RPT.
Рішення уряду було ухвалене на тлі Міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання, що проходила в штаб-квартирі ООН з 28 по 30 липня. У ній Португалія взяла участь разом з іншими державами, які також переглядають умови для визнання Палестини.
За словами уряду, численні держави, які підтримують діалог з Португалією з цього питання, висловили готовність розпочати процедуру визнання, зважаючи на гарантії, надані Палестинською адміністрацією, а також позитивну позицію багатьох арабських країн щодо нормалізації відносин з Ізраїлем.
Крім того, рішення мотивується погіршенням ситуації в регіоні, зокрема гуманітарною кризою та загрозою анексії палестинських територій.
Лісабон також підписав спільну заяву разом із 15 іншими країнами-учасницями конференції, у якій ідеться про готовність до визнання Палестинської держави як елементу реалізації рішення про дві держави.
В уряді наголосили, що Палестинська адміністрація виконала ключові умови, необхідні для початку процесу визнання, які були підтверджені на міжнародній конференції.
24 липня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани офіційно визнати Палестину під час вересневої сесії Генеральної асамблеї ООН.
Ця заява викликала гостру реакцію Ізраїлю - прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу рішуче засудив ініціативу Парижа. Свою незгоду також висловили Сполучені Штати, які, на відміну від деяких європейських союзників, відкрито виступили проти французького плану.
Палестина - це частково визнана держава на Близькому Сході, яка охоплює Західний берег річки Йордан та Сектор Газа. На сьогодні її суверенітет визнають 139 зі 193 країн-членів ООН.
До того ж 30 липня Франція ініціювала створення міжнародної коаліції на підтримку визнання Палестини. До неї вже приєдналися 15 держав.