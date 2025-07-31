Португалія планує визнати Палестину вже у вересні: уряд починає консультації

Рішення уряду було ухвалене на тлі Міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання, що проходила в штаб-квартирі ООН з 28 по 30 липня. У ній Португалія взяла участь разом з іншими державами, які також переглядають умови для визнання Палестини.

За словами уряду, численні держави, які підтримують діалог з Португалією з цього питання, висловили готовність розпочати процедуру визнання, зважаючи на гарантії, надані Палестинською адміністрацією, а також позитивну позицію багатьох арабських країн щодо нормалізації відносин з Ізраїлем.

Крім того, рішення мотивується погіршенням ситуації в регіоні, зокрема гуманітарною кризою та загрозою анексії палестинських територій.

Лісабон також підписав спільну заяву разом із 15 іншими країнами-учасницями конференції, у якій ідеться про готовність до визнання Палестинської держави як елементу реалізації рішення про дві держави.

В уряді наголосили, що Палестинська адміністрація виконала ключові умови, необхідні для початку процесу визнання, які були підтверджені на міжнародній конференції.