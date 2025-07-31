Португалия планирует признать Палестину уже в сентябре: правительство начинает консультации

Решение правительства было принято на фоне Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса, проходившей в штаб-квартире ООН с 28 по 30 июля. В ней Португалия приняла участие вместе с другими государствами, которые также пересматривают условия для признания Палестины.

По словам правительства, многочисленные государства, которые поддерживают диалог с Португалией по этому вопросу, выразили готовность начать процедуру признания, учитывая гарантии, предоставленные Палестинской администрацией, а также положительную позицию многих арабских стран по нормализации отношений с Израилем.

Кроме того, решение мотивируется ухудшением ситуации в регионе, в частности гуманитарным кризисом и угрозой аннексии палестинских территорий.

Лиссабон также подписал совместное заявление вместе с 15 другими странами-участницами конференции, в котором говорится о готовности к признанию Палестинского государства как элемента реализации решения о двух государствах.

В правительстве подчеркнули, что Палестинская администрация выполнила ключевые условия, необходимые для начала процесса признания, которые были подтверждены на международной конференции.