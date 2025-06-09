Португалія - переможець Ліги націй: втратили Роналду, але здолали Іспанію по пенальті

Ліга націй-2024/25, фінал

Португалія – Іспанія – 2:2, пенальті - 5:3

Голи: Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субіменді, 21, Оярсабаль, 45

Перший тайм: під контролем іспанців

Іспанці одразу взяли м'яч під контроль і намагалися нав'язати свою гру через короткий пас. Португальці ж зробили ставку на дисципліновану гру в обороні та швидкі флангові атаки.

Рахунок було відкрито на 21-й хвилині: іспанці провели красиву комбінацію, яку завершив Субіменді після передачі Ямаля. Португалія відповіла дуже швидко – вже на 26-й хвилині Мендеш отримав м'яч на фланзі, увірвався у штрафний майданчик і зрівняв рахунок точним ударом у нижній кут.

Невеш проти Ямаля (фото: uefa.com)

Після цього гра трохи вирівнялася, але ближче до перерви Іспанія знову перехопила ініціативу. На останніх хвилинах першого тайму команда Луїса де ла Фуенте провела швидку контратаку: Ле Норман вчасно віддав на Педрі, той скинув на Оярсабаля, і форвард "червоної фурії" впевнено реалізував момент.

На перерву суперники пішла за рахунку – 2:1 на користь іспанців.

Другий тайм: гол і драма Роналду

Другий тайм розпочався з активності обох команд, але перший справді небезпечний момент виник саме у португальців. На 61-й хвилині вони зрівняли рахунок: після прострілу з флангу від Мендеша м'яч із рикошетом потрапив до Кріштіану Роналду, який легко замкнув дальню штангу. Це був вже восьмий гол легенди в поточному турнірі.

Роналду забив, але не дограв фінал (uefa.com)

Іспанія явно не хотіла зятягувати, а вирішити все в основні 90 хвилин. Особливо активними були Руїс та Ямаль. Обидва завдавали хороших ударів, але на висоті був голкіпер Португалії Діогу Кошта.

Найнебезпечніший момент іспанців виник на 83-й хвилині, коли Іско пробив з-за меж штрафного, проте Кошта відбив м'яч у стрибку.

А на 88-й Португалія втратила Роналду. Капітан команди схопився за ногу та присів на газон. Тренери булі змушені провести заміну.

Незважаючи на це, саме португальці створили останній небезпечний момент основного часу. Фернандеш небезпечно пробив зі штрафного вже в компенсовані хвилини і тепер рятувати свою команду довелося кіперу іспанців Сімону.

Підсумок 90 хвилин гри – 2:2. Поєдинок перейшов у овертайм.

Додатковий час і розв'язка в серії пенальті

Як не дивно, аде в екстратаймі більш активними були португальці. Особливо на лівому фланзі, де Леау та Мендеш постійно створювали гостроту.

Португальці більше володіли м'ячем біля чужого штрафного і були ближчими до того, щоб забити третій м’яч. Водночас біля власних воріт вони діяли впевнено, практично не дозволяючи Іспанії створювати небезпеку.

Іспанці ж виглядали більш втомленими і вже не такими рішучими. Вони повністю віддали ініціативу суперникам.

Чк би там не було, але рівний рахунок протримався до кінця овертайму. Доля титулу у другому розіграші поспіль визначалась у серії пенальті. Два роки тому іспанці виконали її краще за хорватів та стали переможцями. Цього ж разу успіх був на боці Португалії. У "Фурії Рохи" с "точки" схибив Мората.