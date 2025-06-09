Португалия - победитель Лиги наций: потеряли Роналду, но одолели Испанию по пенальти

Лига наций-2024/25, финал

Португалия - Испания - 2:2, пенальти - 5:3

Голы: Мендеш, 26, Роналду, 61 - Субименди, 21, Оярсабаль, 45

Первый тайм: под контролем испанцев

Испанцы сразу взяли мяч под контроль и пытались навязать свою игру через короткий пас. Португальцы же сделали ставку на дисциплинированную игру в обороне и быстрые фланговые атаки.

Счет был открыт на 21-й минуте: испанцы провели красивую комбинацию, которую завершил Субименди после передачи Ямаля. Португалия ответила очень быстро - уже на 26-й минуте Мендеш получил мяч на фланге, ворвался в штрафную и сравнял счет точным ударом в нижний угол.

Невеш против Ямаля (фото: uefa.com)

После этого игра немного выровнялась, но ближе к перерыву Испания вновь перехватила инициативу. На последних минутах первого тайма команда Луиса де ла Фуэнте провела быструю контратаку: Ле Норман вовремя отдал на Педри, тот сбросил на Оярсабаля, и форвард "красной фурии" уверенно реализовал момент.

На перерыв соперники ушла при счете - 2:1 в пользу испанцев.

Второй тайм: гол и драма Роналду

Второй тайм начался с активности обеих команд, но первый действительно опасный момент возник именно у португальцев. На 61-й минуте они сравняли счет: после прострела с фланга от Мендеша мяч с рикошетом попал к Криштиану Роналду, который легко замкнул дальнюю штангу. Это был уже восьмой гол легенды в текущем турнире.

Роналду забил, но не доиграл финал (uefa.com)

Испания явно не хотела затягивать, а решить все в основные 90 минут. Особенно активными были Руис и Ямаль. Оба наносили хорошие удары, но на высоте был голкипер Португалии Диогу Кошта.

Самый опасный момент испанцев возник на 83-й минуте, когда Иско пробил из-за пределов штрафной, однако снова Кошта отбил мяч в прыжке.

А на 88-й Португалия потеряла Роналду. Капитан команды схватился за ногу и присел на газон. Тренеры команды были вынуждены провести замену.

Несмотря на это, именно португальцы создали последний опасный момент основного времени. Фернандеш опасно пробил со штрафного уже в компенсированные минуты и теперь спасать свою команду пришлось киперу испанцев Симону.

Итог 90 минут игры - 2:2. Поединок перешел в овертайм.

Дополнительное время и развязка в серии пенальти

Как ни странно, но в экстратайме более активными были португальцы. Особенно на левом фланге, где Леау и Мендеш постоянно создавали остроту.

Португальцы больше владели мячом у чужой штрафной и были ближе к тому, чтобы забить третий мяч. В то же время у своих ворот они действовали уверенно, практически не позволяя Испании создавать опасность.

Испанцы же выглядели более уставшими и уже не такими решительными. Они полностью отдали инициативу соперникам.

Как бы там ни было, но равный счет продержался до конца овертайма. Судьба титула во втором розыгрыше подряд определялась в серии пенальти. Два года назад испанцы выполнили ее лучше хорватов и стали победителями. На этот же раз успех был на стороне Португалии. У "фурии Рохи" с "точки" промахнулся Мората.