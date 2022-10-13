Португалія передасть Україні шість радянських гелікоптерів "Камов"

"На прохання України і в координації з Міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", - сказала міністер оборони Португалії Елена Каррейрас за підсумками зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.

Вона додала, що українські військові обов'язково знайдуть їм гарне застосування.

При цьому Каррейрас зазначила, що один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тому Україна має самостійно його відремонувати. Вона додала, що ідея полягає в тому, аби передача техніки відбулася якнайшвидше.

Окрім того, Каррейрас заявила, що Португалія готова брати участь у тренувальній місії ЄС з надання військової допомоги Україні.

Такод зазначається, що Португалія вже передала Україні певні види озброєння, боєприпасів, бронетехніку, системи зв'язку, дрони і медичні засоби.