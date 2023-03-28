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Португалія передала Україні три танки Leopard 2

Фото: Португалія передала Україні три танки Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Україна отримала від Португалії танки Leopard 2A6. Мова йде про три одиниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства національної оборони Португалії.

"3 танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені, як було визначено нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Португалія повідомляла, що веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard 2, що вийшли з ладу.

Після ремонту, як зазначалося, танки будуть відправлені до України.

Додамо, спочатку в Португалії повідомили про намір відправити Україні чотири одиниці Leopard 2, а потім стало відомо, що країна відремонтувала і вже в березні передасть Києву три таких танки.

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