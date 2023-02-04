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Португалія відремонтує танки Leopard-2 перед відправкою в Україну

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Португалія, Субота 04 лютого 2023 13:27
Португалія відремонтує танки Leopard-2 перед відправкою в Україну Фото: Португалія поставить танки Leopard-2 до кінця березня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Португалія веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard-2, що вийшли з ладу. Після ремонту танки будуть відправлені до України.

Про це заявив прем'єр-міністр Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я знаю, скільки танків буде відправлено до України, але про це буде оголошено у відповідний час", - сказав він.

За словами Кошти, Португалія працює з Німеччиною над отриманням запчастин, необхідних для ремонту танків, що вийшли з ладу, додавши, що сподівається доставити їх в Україну до кінця березня.

Адмірал Антоніу Сілва Рібейро, командувач збройних сил Португалії, заявив, що минулого місяця Португалія мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ широко повідомляли, що більшість з них несправні.

У Міноборони заявили, що не коментуватимуть "працездатність систем озброєння та техніки" з міркувань безпеки.

Київ заручився обіцянками Заходу постачати основні бойові танки, щоб допомогти відобразити повномасштабне вторгнення Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив раніше цього тижня, що країна отримає від 120 до 140 західних танків у рамках першої хвилі поставок коаліції з 12 країн.

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