Португалия передала Украине три танка Leopard 2

"3 танка Leopard 2A6, обещанные Португалией, уже в Украине. Они доставлены, как было определено нашими партнерами. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Португалия сообщала, что ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта вышедших из строя танков Leopard 2.

После ремонта, как отмечалось, танки будут отправлены в Украину.

Добавим, сначала в Португалии сообщили о намерении отправить Украине четыре единицы Leopard 2, а затем стало известно, что страна отремонтировала и уже в марте передаст Киеву три таких танка.

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