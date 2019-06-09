Португалия - Нидерланды: где смотреть матч

Сборные Португалии и Нидерландов разыграют первый в истории титул чемпиона Лиги Наций УЕФА. По мнению букмекеров, фаворитами поединка является действующие чемпионы Европы.

9 июня 21:45

Порту, стадион "Драгау"

В воскресенье, 9 июня, на стадионе Драгау в португальском городе Порту состоится финальный матч плей-офф раунда Лиги Наций между сборными Нидерландов и Англии.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Время начала матча - 21:35 по киевскому времени.

Напомним, испанская бригада судей во главе с Альберто Ундиано Мальенко обслужит финальную игру. Для 45-летнего главного судьи этот матч станет последним в карьере.