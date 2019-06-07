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Арбитр Мальенко завершит карьеру финалом Лиги наций

Новости » Спорт    07.06.2019 - 16:32
Арбитр Мальенко завершит карьеру финалом Лиги наций
Фото: стадион ''Драгау'' примет первый финал Лиги наций (twitter.com/EURO2020)

В решающей встрече сыграют сборные Португалии и Нидерландов

Испанская бригада судей во главе с Ундиано Мальенко обслужит финальный матч Лиги наций между сборными Португалии и Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного арбитра станут Роберто Алонсо и Хуан Юсте, резервный судья - Антонио Матеу Лаос. Видеоассистенты рефери - Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Для 45-летнего Мальенко этот матч станет последним в карьере арбитра. Он стал судить матчи чемпионата Испании в 2000 году, когда ему было 26 лет. С 2004 года является арбитром ФИФА. На его счету 348 игр.

В первом финале нового турнира УЕФА - Лиги наций - сойдутся сборные Португалии и Нидерландов. Матч состоится в Порту на стадионе ''Драгау'' 9 июня в 21:45 по киевскому времени.

В тот же день команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций. 

Напомним, матчи под эгидой УЕФА на этой неделе начнутся с минуты молчания.

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