Португалія - Нідерланди: де дивитися матч

Де і коли розпочнеться фінал Ліги націй
Збірні Португалії та Нідерландів розіграють перший в історії титул чемпіона Ліги Націй УЄФА. На думку букмекерів, фаворитами поєдинку є чинні чемпіони Європи.
9 червня 21:45
Порту, стадіон "Драгау"
У неділю, 9 червня, на стадіоні "Драга" у в португальському місті Порту відбудеться фінальний матч плей-оф раунду Ліги Націй між збірними Нідерландів і Англії.
У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1" . Час початку матчу - 21:35 за київським часом.
Нагадаємо, іспанська бригада суддів на чолі з Альберто Ундіано Мальєнко обслужить фінальну гру. Для 45-річного головного судді цей матч стане останнім в кар'єрі.