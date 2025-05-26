Португалія нарощує імпорт електроенергії з Іспанії після блекауту
Португалія відновлює повноцінну торгівлю електроенергією з сусідньою Іспанією після енергетичного збою в квітні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Португалія продовжить послаблювати ліміти на пропускну здатність електромережі для імпорту електроенергії з Іспанії. Заходи відбуваються після призупинення у квітні торгівлі електроенергією між країнами через масштабний збій енергосистем.
За даними португальського оператора енергетичних мереж REN (Redes Energéticas Nacionais SA), з 26 травня по 2 червня, ліміт на імпорт електроенергії з Іспанії буде збільшено до 2000 Мегават у проміжках з 9:00 до 10:00 та з 19:00 до 20:00, а також до 2500 Мегават з 10:00 до 19:00.
В інші години доби жодних обмежень не передбачено.
До цього REN уже підвищував ліміт імпорту до 1500 мегават у період з 9:00 до 20:00 на 19-26 травня в межах "процесу стабілізації" після аварійного відключення.
Блекаут на Піренейському півострові
Масштабне відключення електроенергії 28 квітня залишило Португалію та Іспанію без струму на кілька годин, що вплинуло на роботу громадського транспорту, телекомунікаційних систем та інших служб.
Міністр енергетики та довкілля Португалії Марія да Граса Карвалью 2 травня заявила, що в якості запобіжного заходу, Португалія тимчасово припинила торгівлю електроенергією з Іспанією, та повністю забезпечувала себе згенерованою всередині країни електрикою.
Португальська енергетична компанія EDP SA, яка також має електростанції в Іспанії, заявила, що не очікує суттєвого впливу на свою діяльність, незважаючи на дещо вищий за норму рівень ринкового поділу на Іберійському півострові впродовж кількох днів після відключення.
Ціни на електроенергію в Португалії були вищими, ніж в Іспанії.
Раніше уряд Іспанії засекретив результати розслідування загадкового знеструмлення.
20 травня в Іспанії припиняли роботу мобільний зв'язок та інтернет, від збою постраждала низка мобільних операторів.
Влада Іспанії та Португалії закликали Європейський Союз оперативно збудувати інтерконнектор та з'єднати енергосистеми країн.
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