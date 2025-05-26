Португалія нарощує імпорт електроенергії з Іспанії після блекауту

Португалія відновлює повноцінну торгівлю електроенергією з сусідньою Іспанією після енергетичного збою в квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Португалія продовжить послаблювати ліміти на пропускну здатність електромережі для імпорту електроенергії з Іспанії. Заходи відбуваються після призупинення у квітні торгівлі електроенергією між країнами через масштабний збій енергосистем.

За даними португальського оператора енергетичних мереж REN (Redes Energéticas Nacionais SA), з 26 травня по 2 червня, ліміт на імпорт електроенергії з Іспанії буде збільшено до 2000 Мегават у проміжках з 9:00 до 10:00 та з 19:00 до 20:00, а також до 2500 Мегават з 10:00 до 19:00.

В інші години доби жодних обмежень не передбачено.

До цього REN уже підвищував ліміт імпорту до 1500 мегават у період з 9:00 до 20:00 на 19-26 травня в межах "процесу стабілізації" після аварійного відключення.