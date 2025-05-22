Іспанія та Португалія на межі блекауту та прохають ЄС вжити заходів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Іспанія та Португалія закликали Європейський Союз прискорити завершення будівництва міждержавного електричного з'єднання з Піренейським півостровом. Це сталося після нещодавнього відключення електроенергії, що виявило ризики повного знеструмлення регіону.

Мережевий інтерконектор із Францією має бути "терміново завершений", написали міністр енергетики Іспанії Сара Аагесен Муньйос та її португальська колега Марія да Граса Карвалью у листі до єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена. За їх словами, з'єднання функціонує лише на 3% своєї потужності, що значно нижче від запланованого рівня у 15% до 2030 року, і становить системний ризик для загальноєвропейської енергосистеми.

"Попри досягнутий прогрес за останні роки, Піренейський півострів досі залишається енергетичним островом. Ця відсутність інтеграції суттєво обмежує повноцінне використання відновлюваного потенціалу південно-західної Європи, призводить до зростання цін на електроенергію, підриває безпеку постачання і знижує колективну здатність ефективно реагувати на кризи або збої на енергетичних ринках", - зазначили міністри у листі, що має у своєму розпорядженні агентство Bloomberg News.

Видання нагадало, що раніше Аагесен виключила будь-які проблеми з пропускною спроможністю іспанської національної мережі під час виступу в парламенті у вівторок, посилаючись на висновки комітету, який розслідує інцидент зі зникненням електроенергії у двох країнах.

Іспанія та Португалія впродовж багатьох років виступають за посилення зв'язків своїх електричних мереж із рештою енергомережі ЄС, але їхні зусилля не дають результату через небажання Франції.

Лист очільників Міненерго двох країн надійшов менш ніж за чотири тижні до запланованого на 16 червня засідання міністрів енергетики ЄС у Люксембурзі. Йоргенсен, який візьме участь у зустрічі, пообіцяв підтримати Іспанію та Португалію "в усіх можливих формах" після інциденту з масштабним знеструмленням.