Португалия стабилизирует энергосистему после апрельского блэкаута

Португалия возобновляет полноценную торговлю электроэнергией с соседней Испанией после энергетического сбоя в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Португалия продолжит ослаблять лимиты на пропускную способность электросети для импорта электроэнергии из Испании. Меры принимаются после приостановления в апреле торговли электроэнергией между странами из-за масштабного сбоя энергосистем.

Согласно данным португальского оператора энергетических сетей REN (Redes Energéticas Nacionais SA), с 26 мая по 2 июня, лимит на импорт электроэнергии из Испании будет увеличен до 2000 Мегаватт в промежутках с 9:00 до 10:00 и с 19:00 до 20:00, а также до 2500 Мегаватт с 10:00 до 19:00.

В другие часы суток никакие ограничения не предусмотрены.

До этого REN уже повышал лимит импорта до 1500 мегаватт в период с 9:00 до 20:00 на 19-26 мая в рамках "процесса стабилизации" после аварийного отключения.