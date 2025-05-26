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Португалия стабилизирует энергосистему после апрельского блэкаута

Понедельник 26 мая 2025 02:54
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Португалия стабилизирует энергосистему после апрельского блэкаута Иллюстративное фото: в Испании и Португалии сохраняется риск блэакута (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Португалия возобновляет полноценную торговлю электроэнергией с соседней Испанией после энергетического сбоя в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Португалия продолжит ослаблять лимиты на пропускную способность электросети для импорта электроэнергии из Испании. Меры принимаются после приостановления в апреле торговли электроэнергией между странами из-за масштабного сбоя энергосистем.

Согласно данным португальского оператора энергетических сетей REN (Redes Energéticas Nacionais SA), с 26 мая по 2 июня, лимит на импорт электроэнергии из Испании будет увеличен до 2000 Мегаватт в промежутках с 9:00 до 10:00 и с 19:00 до 20:00, а также до 2500 Мегаватт с 10:00 до 19:00.

В другие часы суток никакие ограничения не предусмотрены.

До этого REN уже повышал лимит импорта до 1500 мегаватт в период с 9:00 до 20:00 на 19-26 мая в рамках "процесса стабилизации" после аварийного отключения.

Блэкаут на Пиренейском полуострове

Масштабное отключение электроэнергии 28 апреля оставило Португалию и Испанию без тока на несколько часов, что повлияло на работу общественного транспорта, телекоммуникационных систем и других служб.

Министр энергетики и окружающей среды Португалии Мария да Граса Карвалью 2 мая заявила, что в качестве меры предосторожности, Португалия временно прекратила торговлю электроэнергией с Испанией, и полностью обеспечивала себя сгенерированным внутри страны электричеством.

Португальская энергетическая компания EDP SA, которая также имеет электростанции в Испании, заявила, что не ожидает существенного влияния на свою деятельность, несмотря на несколько выше нормы уровень рыночного разделения на Иберийском полуострове в течение нескольких дней после отключения.

Цены на электроэнергию в Португалии были выше, чем в Испании.

Ранее правительство Испании засекретило результаты расследования загадочного обесточивания.

20 мая в Испании прекращали работу мобильная связь и интернет, от сбоя пострадал ряд мобильных операторов.

Власти Испании и Португалии призвали Европейский Союз оперативно построить интерконнектор и соединить энергосистемы стран.

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