Португалія не має жодної двозначності щодо вступу України до ЄС, - МЗС

"Прем'єр-міністр Луїш Монтенегро дав чіткий сигнал про те, що він виступає за розширення ЄС. Я думаю, що це необхідно прояснити, тому що Португалія мала деякі коливання, особливо коли минулого року їй (Україні, - ред) був наданий статус кандидата", - сказав він.

Глава МЗС Португалії визнав, що уряд Антоніу Кошти (колишній прем'єр Португалії, - ред) "повністю на боці України", але у питанні розширення "були принаймні деякі коливання, які завжди створювали частку двозначності".

"Тепер немає жодної двозначності", - додав Ранжел.

Яка позиція була у колишнього уряду Португалії

Зазначимо, що колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта раніше кілька разів попереджав, що розширення ЄС має супроводжуватися реформою структур блоку ЄС, у тому числі бюджету, щоб уникнути дисбалансів, наприклад у розподілі європейських фондів, представництві країн у Європейському парламенті.

Наприклад у червні 2022 року прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявляв, що інтеграція України в Європейський Союз може призвести до його руйнування, а не зміцнення, і навіть може стати пасткою для України, якщо не будуть прийняті послідовні рішення.

Щодо цих попереджень, то міністр закордонних справ Ранжел визнав, що розширення "звичайно, передбачає фінансову та договірну реформу".

"Такою була позиція попереднього уряду, і вона залишається незмінною", - додав він, проводячи різницю з сьогоднішнім урядом, який продемонстрував "тверду відданість підтримці розширення, коли воно має відбутися".