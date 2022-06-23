Интеграция Украины в ЕС может стать для нее ловушкой, - премьер Португалии

Интеграция Украины в Европейский Союз может привести к его разрушению, а не укреплению, и даже может стать ловушкой для самого государства, если не будут приняты последовательные решения.

Об этом сказал премьер-министр Португалии Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Отмечается, что тему Украины на парламентских дебатах португальского парламента поднял депутат от партии "Ливр" Руи Тавареш. Он усомнился в планах Португалии относительно новой модели развития страны, учитывая перспективу расширения Европы.

Кошта заявил, что Португалия с самого начала утверждала, что "эти присоединения нужно воспринимать серьезно", чтобы не создавать ложных ожиданий".

"Но для того, чтобы быть серьезным и последовательным, ЕС нуждается в новой институциональной и бюджетной архитектуре под страхом того, что эта интеграция будет не укреплением ЕС, а его срывом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что, учитывая почти единодушную поддержку всех партий, Португалия будет руководствоваться мнением Европейской комиссии о предоставлении Украине и Молдове статуса стран-кандидатов на членство в ЕС.