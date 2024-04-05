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У Португалии нет никакой двусмысленности по вступлению Украины в ЕС, - МИД

Фото: министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В МИД Португалии раскритиковали "некоторые колебания" предыдущего правительства по поводу расширения ЕС, заявив, что новое правительство страны выступает "за" вступление Украины в союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Португалии Паулу Ранжела.

"Премьер-министр Луиш Монтенегро дал четкий сигнал о том, что он выступает за расширение ЕС. Я думаю, что это необходимо прояснить, потому что у Португалии были некоторые колебания, особенно когда в прошлом году ей (Украине, - ред) был предоставлен статус кандидата", - сказал он.

Глава МИД Португалии признал, что правительство Антониу Кошты (бывший премьер Португалии, - ред) "полностью на стороне Украины", но в вопросе расширения "были, по крайней мере, некоторые колебания, которые всегда создавали долю двусмысленности".

"Теперь нет никакой двусмысленности", - добавил Ранжел.

Какая позиция была у бывшего правительства Португалии

Отметим, что бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта ранее несколько раз предупреждал, что расширение ЕС должно сопровождаться реформой структур блока ЕС, в том числе бюджета, чтобы избежать дисбалансов, например, в распределении европейских фондов, представительстве стран в Европейском парламенте.

Например, в июне 2022 года премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявлял, что интеграция Украины в Европейский Союз может привести к его разрушению, а не укреплению, и даже может стать ловушкой для Украины, если не будут приняты последовательные решения.

Что касается этих предупреждений, то министр иностранных дел Ранжел признал, что расширение "конечно, подразумевает финансовую и договорную реформу".

"Такой была позиция предыдущего правительства, и она остается неизменной", - добавил он, проводя различие с сегодняшним правительством, которое продемонстрировало "твердую приверженность поддержке расширения, когда оно должно произойти".

Украина и ЕС

14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Напомним, Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить 7 условий.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

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Португалия