У Португалии нет никакой двусмысленности по вступлению Украины в ЕС, - МИД

"Премьер-министр Луиш Монтенегро дал четкий сигнал о том, что он выступает за расширение ЕС. Я думаю, что это необходимо прояснить, потому что у Португалии были некоторые колебания, особенно когда в прошлом году ей (Украине, - ред) был предоставлен статус кандидата", - сказал он.

Глава МИД Португалии признал, что правительство Антониу Кошты (бывший премьер Португалии, - ред) "полностью на стороне Украины", но в вопросе расширения "были, по крайней мере, некоторые колебания, которые всегда создавали долю двусмысленности".

"Теперь нет никакой двусмысленности", - добавил Ранжел.

Какая позиция была у бывшего правительства Португалии

Отметим, что бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта ранее несколько раз предупреждал, что расширение ЕС должно сопровождаться реформой структур блока ЕС, в том числе бюджета, чтобы избежать дисбалансов, например, в распределении европейских фондов, представительстве стран в Европейском парламенте.

Например, в июне 2022 года премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявлял, что интеграция Украины в Европейский Союз может привести к его разрушению, а не укреплению, и даже может стать ловушкой для Украины, если не будут приняты последовательные решения.

Что касается этих предупреждений, то министр иностранных дел Ранжел признал, что расширение "конечно, подразумевает финансовую и договорную реформу".

"Такой была позиция предыдущего правительства, и она остается неизменной", - добавил он, проводя различие с сегодняшним правительством, которое продемонстрировало "твердую приверженность поддержке расширения, когда оно должно произойти".