У Португалии нет никакой двусмысленности по вступлению Украины в ЕС, - МИД

В МИД Португалии раскритиковали "некоторые колебания" предыдущего правительства по поводу расширения ЕС, заявив, что новое правительство страны выступает "за" вступление Украины в союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Португалии Паулу Ранжела.
"Премьер-министр Луиш Монтенегро дал четкий сигнал о том, что он выступает за расширение ЕС. Я думаю, что это необходимо прояснить, потому что у Португалии были некоторые колебания, особенно когда в прошлом году ей (Украине, - ред) был предоставлен статус кандидата", - сказал он.
Глава МИД Португалии признал, что правительство Антониу Кошты (бывший премьер Португалии, - ред) "полностью на стороне Украины", но в вопросе расширения "были, по крайней мере, некоторые колебания, которые всегда создавали долю двусмысленности".
"Теперь нет никакой двусмысленности", - добавил Ранжел.
Отметим, что бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта ранее несколько раз предупреждал, что расширение ЕС должно сопровождаться реформой структур блока ЕС, в том числе бюджета, чтобы избежать дисбалансов, например, в распределении европейских фондов, представительстве стран в Европейском парламенте.
Например, в июне 2022 года премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявлял, что интеграция Украины в Европейский Союз может привести к его разрушению, а не укреплению, и даже может стать ловушкой для Украины, если не будут приняты последовательные решения.
Что касается этих предупреждений, то министр иностранных дел Ранжел признал, что расширение "конечно, подразумевает финансовую и договорную реформу".
"Такой была позиция предыдущего правительства, и она остается неизменной", - добавил он, проводя различие с сегодняшним правительством, которое продемонстрировало "твердую приверженность поддержке расширения, когда оно должно произойти".
14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Напомним, Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить 7 условий.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.