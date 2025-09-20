Португалія хоче визнати Палестину ще до сесії в ООН

У МЗС Португалії заявили, що країна визнає Палестинську державу вже цієї неділі, напередодні Генасамблеї ООН у понеділок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Publico.
"Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання відбудеться ще до Конференції високого рівня наступного тижня", - сказано в заяві.
Таким чином, міністерство підтверджує, що країна визнає Палестину відповідно до заяви глави МЗС Паулу Ранжела, озвученої раніше в понеділок.
Єлисейський палац тим часом оголосив, що десять країн, включно з Португалією і Францією, визнають палестинську державу в понеділок на конференції в Нью-Йорку, що проходить у рамках Генеральної асамблеї ООН.
Нагадаємо, влітку в липні 2025 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що його країна збирається визнати Палестину державою. Це була перша заява такого роду від лідера європейської країни.
Слідом за ним такі ж наміри висловив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Однак за версією Лондона, такий крок може стати відповіддю на те, якщо Ізраїль не припинить війну в Секторі Газа.
