UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Португалія хоче визнати Палестину ще до сесії в ООН

Фото: глава МЗС Португалії Паулу Ранжел (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У МЗС Португалії заявили, що країна визнає Палестинську державу вже цієї неділі, напередодні Генасамблеї ООН у понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Publico.

"Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання відбудеться ще до Конференції високого рівня наступного тижня", - сказано в заяві.

Таким чином, міністерство підтверджує, що країна визнає Палестину відповідно до заяви глави МЗС Паулу Ранжела, озвученої раніше в понеділок.

Єлисейський палац тим часом оголосив, що десять країн, включно з Португалією і Францією, визнають палестинську державу в понеділок на конференції в Нью-Йорку, що проходить у рамках Генеральної асамблеї ООН.

Визнання Палестини

Нагадаємо, влітку в липні 2025 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що його країна збирається визнати Палестину державою. Це була перша заява такого роду від лідера європейської країни.

Слідом за ним такі ж наміри висловив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Однак за версією Лондона, такий крок може стати відповіддю на те, якщо Ізраїль не припинить війну в Секторі Газа.

Детальніше про те, чому на Заході почали говорити про визнання Палестини - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПалестинаПортугалия